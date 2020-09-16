وزير التعليم العالي: مش قدمنا حل سوى زيادة الموازنة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داعم للوزارة دائما للنهوض بالجامعات المصرية، ودائما في نقاش مع وزارتي المالية والتخطيط حول هذا الأمر، "مفيش حل تاني غير إن الموازنة بتاعتنا لازم تزيد".

وأضاف " عبد الغفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن الموازنة الخاصة بالوزارة زادت في الفترة ما بين 2014 حتى 2020 ما يقرب من 160%، ولكن الأهم هو حجم الاستثمارات.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات في مصر زادت من 41 جامعة إلى 72 جامعة، ولكن في الوقت نفسه قدرة الجامعات الدولية والخاصة في مصر على استيعاب الطلاب لا تزيد عن6%، كما أن الاستثمارات في الجامعات وصلت لـ 48 مليار جنية، وستكون أكثر بإذن الله.