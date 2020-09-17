منها "الواد قلبه بيوجعه".. بلاي ليست بأبرز أغنيات بهاء سلطان

تصدر الفنان بهاء سلطان، محركات البحث وأصبح "تريند" خلال ساعات بعد إعلانه فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس وشركة فري ميوزيك بحكم قضائي، الذي تسبب في عدم إطلاقه أى أغنيات واختفاءه عن الساحة منذ عدة سنوات.

وخلال تلك الفترة تقدم بهاء سلطان، بأكثر من إنذار لنصر محروس من أجل تنفيذ التعاقد وإنهاء الألبوم الأخير وطرحه بالأسواق وتحديد مدة للانتهاء منه شهر ديسمبر 2014، إلا أن "محروس" لم ينه التعاقد إلا بعد أن يدفع بهاء سلطان مليوناً ونصف المليون دولار كشرط جزائى من أجل أن يتركه يرحل عن شركته.

"ع اللي بيحصلي .. ع اللي بيجرالي لما بتنده لي ولما بتصفا لي" وفي الوقت الذي رحب فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة بهاء سلطان للغناء مجددًا، نفى نصر محروس لـ"الوطن"، فسخ تعاقده مع "سلطان"، وأنّ المحكمة الاقتصادية رفضت الدعوى التي أقامها بهاء سلطان ضده، وألزمته بتنفيذ التعاقد الموقع بين الطرفين، وتنفيذ ملحق العقد، موضحًا أنّه يتبقى لـ"بهاء" تقديم ألبومين غنائيين، أحدهما العام الحالي وآخر يُقدمه العام المُقبل، ليصبح بعدها حرًا بعيدًا عن الشركة.

"إحلف.. إن إنت اتعملت الحب وأول مره يدق القلب على إيدي أنا" قبل نهاية التسعينات من القرن الماضي، حقق بهاء سلطان، شهرة واسعة في سوق الغناء بتقديم عدد من الأغنيات والألبومات الناجحة، وتعامل مع عدد من الشعراء والملحنين، وحققت نجاحًا ملحوظًا عند طرحها في الأسواق.

"عشان أصالحك وأرضى عليك.. حاجات كتير لازم تعملها"، تامر حسني يعد من أقرب أصدقاء بهاء سلطان، وشاركه "تامر" بصوته من خلال أغنية "قوم أقف وإنت بتكلمني"، كلمات وألحان تامر حسني "ولا تتكلم وأنا بتكلم.. وإن غلطت أبقى إمشي وسبني، قوم أُقف وإنت بتكلمني، قوم أُقف بص لي وفهمني".

"كنت بخاف طول عمري عليك.. أكتر من روحك ياه، ياللي زمان أنا كنت غرامك، قولي إزاي تنساه"، من كلمات أغنية "يا اللي بايع" للفنان بهاء سلطان، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي "لو كنت نويت يوم تنساني.. أنا هقدر أدوس على أحزاني، لو يوم هتبيع أنا لازم أبيع، زي ما بهوى اللي بيهواني".

"الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه.. الواد بيقول الآه مش لاقي حد معاه"، من كلمات أغنية "الواد قلبه بيجعه"، غناها بهاء سلطان، كلمات نصر محروس، ألحان محمد رحيم "يا حبيبي يا ضي عينيا.. مش لاقي فيك حنية، خليك مع قلبي شوية إوعى البعد يضيعه".