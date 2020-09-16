وزيرة الثقافة تستقبل حفيدة عبد السلام عارف ثانى رئيس لجمهورية العراق

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رشا غنيم حفيدة عبد السلام عارف ثاني رئيس لجمهورية العراق بحضور المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وذلك بعد ادراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع الذى يخلد رموز مصر والوطن العربى فى مختلف المجالات .

وخلال اللقاء رحبت عبد الدايم بحفيدة الرئيس الراحل مؤكدة ان مصر تفتح ذراعيها دائما لأشقائها العرب ، وثمنت الدور المحوري الذي قام عبد السلام عارف اثناء فترة حكمه لخدمة القضايا العربية ، مشيرة الى دوره قى التحول السياسى بدولة العراق ، واستعرضت مشروع حكاية شارع واهدافه .

وبالانابة عن اسرتها نقلت غنيم الشكر لوزيرة الثقافة لإدراج اسم جدها لوالدتها ضمن مشروع حكاية شارع ، وقالت إن الكتاب والمؤرخيين العراقيين رصدوا اهتمام مصر بالاحتفاء بالرموز في كافة المجالات باعتبارها موطنا لتخليدهم ، واكدت أن مصر هي الوطن الثاني لكل عربي .

يذكر ان عبد السلام عارف الرئيس الثاني للجمهورية العراقية فى الفترة ما بين عام ١٩٦٣ الي عام ١٩٦٦ ونال رتبة مشير(مهيب) ولعب دورا هاما في التحول السياسي العراقي ، ولد فى 26 مارس 1921 في بغداد ، التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان، احد ثوار مايو 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني اثناء الحرب العالمية الثانية، اختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية واتسم بشخصيته المؤثرة في الأحداث العراقية والعربية ، توفي فى 13 أبريل 1966 إثر سقوط طائرته الخاصة بمنطقة “القرنة” بعد عودته من زيارة لمحافظة البصرة جنوب العراق.