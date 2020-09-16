مصر تكثف "الجسر الجوي" لمساعدة المتضررين من السيول بالسودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من مصر إلى الشعب السوداني الشقيق، لتخفيف العبء عنهم في محنتهم الحالية.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تكثيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.

وأعرب المسئولون من الجانب السوداني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمصر قيادة وشعبًا وجيشًا على المساعدات المقدمة، وأهمية تلك المساعدات في تجاوز أزمة السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، مؤكدين أن المساعدات المصرية تشير إلى اهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية.

تأتي تلك المساعدات تعبيرًا عن دور مصر المحوري والهام تجاه أشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات.