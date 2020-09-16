عضو بالغرفة الألمانية للصناعة: نسعى لزيادة الصادرات المصرية

أكد المهندس بهاء ديمتري، عضو البورد الألماني المصري لتطوير التعليم الفني، الذي تم انتخابه مؤخرا عضوا بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عن الجانب المصري، أن أعضاء الغرفة الذين تم انتخابهم، يضعون رفع معدلات التصدير من مصر إلى ألمانيا في مقدمة أولياتهم في الفترة القادمة.

وقال "ديمتري" لـ"الوطن": "إن الغرفة الألمانية التي تعتبر من أقدم الغرف الموجودة في مصر والمنطقة العربية، تعمل على رفع معدلات التصدير من مصر والمنطقة لألمانيا، وتنظم معارض لتنشيط التجارة بين البلدين، وتقدم كل المعلومات التي يطلبها المستثمر أو المستورد الألماني عن كل السلع التي يمكن أن يستوردها من مصر".

وأشار إلى أن "الغرفة الألمانية تقوم بدور كبير في ملف التعليم الفني"، لافتا إلى أنه باعتباره نائب الرئيس السابق للبورد الألماني المصري لتطوير التعليم الفني، وعضو حاليا في البورد، كان يعمل منذ 5 سنوات مع الغرفة في هذا الملف، وتم تحقيق تقدم كبير فيه.

ولفت إلى أن العلاقات العلاقات الألمانية المصرية قوية جدا، وفي الفترة الأخيرة زادت قوة، ومشروعات شركة "سيمنس" في مجالات الطاقة في مصر أثرت في توفير الطاقة.

وأوضح أن الغرفة تُقدم استشارات صناعية ومساعدات فنية للمجتمع الصناعي في مصر لتطويره ليتوافق مع السوق الألمانية والأوروبية، وخدمات تدريب مدفوع وغير مدفوع، كما شملت خدماتها مجالات الشئون القانونية وتنمية الموارد البشرية ورفع مهارات الفرد.

ويضم مجلس إدارة الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة 14 عضوا، 7 منهم عن الجانب المصري، و7 آخرين عن الجانب الألماني، ويعتبر فرع الغرفة الموجود في مصر، هو المسئول كذلك عن لبنان والأردن.