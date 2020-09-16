بهاء سلطان يشرح تفاصيل أزمته مع نصر محروس: عانيت من تأجيل ألبوماتي

وجَّه الفنان بهاء سلطان لجمهوره رسالة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" وقال "سلطان" في رسالته: "أولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبة لي وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللي فاتت بس الحمد لله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل وقريبا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتي كانت أمس 9/15".

منذ ما يقرب من عام، كان بهاء سلطان قد تحدث بالتفاصيل عن أزمته مع نصر محروس وقال لـ"الوطن" إنه لم يكن سبباً في الأزمة القائمة مع المنتج نصر محروس، التى وصلت لساحات القضاء، مشيراً إلى أنه عانى لفترات طويلة من تأجيل طرح ألبومه الغنائى الجديد، مؤكداً أن "محروس" لم يطرح الألبوم، وبدلاً من ذلك أرسل إنذاراً بالدعوى القضائية.

وقال «بهاء»: «بعد لجوء نصر للقضاء حضرت 4 جلسات تحضيرية، قبل تحديد موعد للقضية، وطلب القاضى أن نتشاور لمدة شهر، لحل الأزمة ودياً، وعقدنا جلسة فى شهر أكتوبر الماضى بمكتبه بحضور محاميه، واتهمنى «نصر» بأننى أريد الرحيل عن الشركة، وإثباتاً لحسن نيتى معه، وافقت على العمل معه على الألبوم الذى سجلته، إضافة إلى تسجيل ألبوم جديد، على أن نحدد شكل الاتفاق خلال فترة العمل على الألبوم الثانى، ولكن نصر محروس ومحاميه، أصرا على أن أوقع ملحق العقد، الذى يشترط فيه أن أبقى فى شركته إلى ما لا نهاية، وأنا دائماً أميل إلى العمل بنية صافية، لأنى «مش بتاع مشاكل، ولا أحب الدخول فيها، ولا أسعى لاختلاق الأزمات، أو افتعالها، وكل ما أريده هو أن أغنى، ويكفى أننى كنت المطرب الوحيد الذى وافق على التوقيع لنصر محروس فى 2005، على أن يدفع له نسبة من الحفلات، بعد تصريحاته بأن شركته تخسر، فى الوقت الذى رفض فيه كل مطربى الشركة هذا الأمر، لأنى أعتبر ما بيننا «عشرة عمر»، مع مرور 19 عاماً على تعاوننا، كما أننى لست من هواة الظهور فى وسائل الإعلام، فأنا لا أعرف سوى الغناء، ولكن «نصر» لم يكن يساعدنا فى الترويج لأنفسنا، ولم يخطط أبداً لعمل جولات غنائية فى أوروبا لمطربيه، وأنا لم أقدم خلال 2015 سوى حفل واحد، وظهرت فى برنامج واحد، إضافة لغنائى فى 3 أو 4 حفلات زفاف».

وعن بداية الدعاوى القضائية، قال «بهاء»: «فوجئت بتلقى إنذار رسمى فى شهر مايو، يتهمنى فيه نصر محروس بأننى لم أنته من تسجيل أعمالى الغنائية، ولم أحضر لتصوير أغنياتى، ولم أدفع نسبة الشركة من الحفلات، فى حين أنه يعلم جيداً أننى قمت بكل هذه الأمور، وقام بإرسال إنذار للنقابة، فتدخل الفنان مصطفى كامل متطوعاً، وعقد جلسة بيننا فى مكتب نصر محروس استمرت 4 ساعات، واتفقنا فيها على طرح ألبومى خلال موسم العيد، واستمرت الدعوى القضائية دون طرح الألبوم، فقمت بالرد على الإنذار، علماً بأنه كان يرفض إعطائى مخالصات بالحفلات الـ«لايف»، التى كنت أدفع النسب الخاصة بها، وقال لى إنه سيعطينى إيصالات، وبعد تصويرى للجزء الأول من برنامج «كوك ستوديو»، طلبت منه إيصال سداد النسبة، فتهرب منى، وعلمت بأنه لا يريد أن يعرفنى حقوقى لديه، حتى أوقع له على ملحق العقد».