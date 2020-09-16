سوهاج تبحث جاهزية المحافظة لمواجهة السيول

عقد مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماعًا تحضيريًا، اليوم، لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة السيول، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي، تمهيدا لعمل سيناريو محاكاة لمواجهة الأمطار والسيول استعدادًا لفصل الشتاء.

حضر الاجتماع كمال محمد، وكيل وزارة الري بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرو المديريات وممثلو الهيئات والجهات المعنية، وخلال الاجتماع شدد السكرتير المساعد على أهمية تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محاكاة للأزمة، لقياس مدى جاهزية الأجهزة المختلفة، واستعدادها للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها المحافظة.

وأكد "القاضي" أهمية مشاركة الوحدات المحلية المختلفة باصطفاف المعدات يوم الاثنين القادم بمحطة مياه سوهاج الجديدة بنسبة 50% من المعدات الموجودة بكل مركز، موجها إلى أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية والأخذ في الاعتبار الصلاحية الفنية للمعدات المستخدمة لمواجهة الأزمة.