محافظ سوهاج: زيادة التخفيض على أسعار التصالح بمخالفات البناء

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة ستدرس زيادة قيمة تخفيض التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن سعر المتر على الكورنيش بسوهاج بلغ 20 ألف جنيه.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن سوهاج من أولى المحافظات التي خفضت رسوم التصالح، لافتاً إلى أن قيمة التصالح حُددت منذ البداية بشكل عادل وتراعي ظروف المواطنين، وقُسمت قيمة التصالح إلى 3 فئات تراعي حالة التفاوت من مكان لآخر.

وأوضح أنه ستُنفذ عدة مشروعات خدمية للمواطنين الفترة المقبلة بالمحافظة، كما سيجرى تطوير مستشفى دار السلام بشكل شامل، إضافة لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات التي تنفذها المحافظة.