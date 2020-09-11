محافظ سوهاج ورئيس "البنك الزراعي" يبحثان سبل دعم المزارعين

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق له من نواب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات، اليوم، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبنك، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد، حمدى العارف رئيس قطاع سوهاج.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة سوهاج والبنك الزراعي المصري بما يخدم مصلحة المواطن السوهاجي، حيث تم عرض مقترح لتمويل البنك لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيلات بنكية وفوائد تصل إلى 5% فقط، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة .

وأشار محافظ سوهاج إلى عقد لقاءات للمشاركة المجتمعية للإعلان عن تلك المشروعات وشرح كيفية الإستفادة منها، وطرق الحصول عليها من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وكشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، عن خطة البنك التوسعية فى السوق المحلية، ورؤية الدولة لجعل البنك الزراعي واحدًا من أكبر البنوك لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى العمل على تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية بالمناطق الأكثر فقرًا فى كافة المحافظات، وفي نهاية اللقاء قام محافظ سوهاج ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتبادل الدروع.