هنا الزاهد لـ"الوطن": نتيجة تحليل كورونا سلبية

طمأنت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عن حالتها الصحية بعد انتشار إصابتها بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة حرارتها.

وقالت هنا لـ"الوطن": "الحمد لله أنا بصحة جيدة والموضوع ليس إلا مجرد دور برد عادي، ولكني بمجرد أن شعرت بتعب لأن أعراض كورونا مشابهة لدور البرد ذهبت سريعا لإجراء مسحة خوفا على زوجي وأسرتي وكل من خالطني، والحمد لله النتيجة ظهرت سلبية".

هنا الزاهد يعرض لها حاليا في دور العرض فيلم الغسالة، وللمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، إيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي بـ13 مليونا و787 ألفا و819 جنيها بعد 7 أسابيع من طرحه.

يشارك في بطولة فيلم "الغسالة" كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.