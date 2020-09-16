العدل: الإنجازات في مصر خلال الست سنوات الماضية لم تحدث منذ 50 عاما

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريو، إن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال الست سنوات الماضية "أقسم بالله" لم تحدث منذ 50 عاما، "ولا ربعها ولا عشرها"، متابعا: "فيه كلمة الريس بيقولها يا جماعة (أنا نفسي تخافوا من ربنا زي ما بنخاف منه)، لأنه يعلم أنه سيسأل عن ذلك أمام الله".

وأضاف "العدل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه كما توجد إنجازات في مصر يوجد أيضا أخطاء فنحن لسنا في المدينة الفاضلة، وهذا هو دور الوطني الشريف "يقول فيه إنجاز وخدوا بالكم فيه كذا".

وأشار إلى أن جماعات الشر تريد خراب مصر، وأن هناك ميزانية مفتوحة لعمل ذلك، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ذلك اليوم، لافتا إلى أن المواطنين عليهم قراءة التاريخ، والإعلام عليه دور مهم فى توضيح الحقيقة للمواطنين.