تفاصيل خلاف مدحت العدل وسعد الصغير بسبب الأهلي والزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية خلافا شديدا بين سعد الصغير والسيناريست مدحت العدل، وقد بدا الخلاف بعد مباراة الأهلي والزمالك حيث غرد العدل عقب المباراة بتغريدة اعتبرها سعد الصغير إهانة وتنمر، حيث كتب العدل: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

ليرد بعدها سعد عبر فيسبوك: طيب أنا قولت بحبك يا حمار في مشهد في فيلم المفروض في سيناريست فاهم في الكلام ده عارف يعني إيه لما تقول كدا في مشهد الحمار فك منك كلبش فا بتقولو بحبك يا حمار هل الحمار هنا فاهم ده ولا يتحدث بدون معنى وبعدين اللي أعرفه كل واحد في المجال بتاعه يركز علشان ينجح مش علشان يبقا مثير للجدل فقط وكدا هو من أبناء النادي التي ينتمي إليه".

وأضاف: يعني أي مخرج أو منتج يتحدث في الكورة ويحلل كمان أداء لاعيبة كورة قدم في استوديو أو يتحدث عن الكورة يعني أنا طيب لعبت كورة قدم في الإنتاج الحربي قبل ما أكون سعد الصغير فاهم كورة مش فاهم شو على الفاضي وأعمل إن مفيش مني اتنين وابن من أبناء النادي وأنا أصلا في السينما مش في الكورة، يا ريت نخلي كل واحد يتحدث في المجال بتاعه فقط معلومة الأهلي تاني نادي القرن وثالث حاجة بقي ناس اتولدت عرفت إن الأهلي نادي القرن السينما والمخرجين والفنانين مالهم بهذا القصة ما كل شخص ينتمي للنادي بتاعه يشجعه فقط بلاش بقي أي كلام علشان الشو ويبقا موجود على الساحة فقط لا أكثر أهلاوي أنا والفخر ليا جاري الرد".

ثم نشر سعد بعدها بدقائق بفيديو مهاجما العدل قال فيه "أهلاوي وبحب النادي الأهلي لازم أرد على دكتور مدحت العدل حيث قال نادي الزمالك بيشجعه نجيب محفوظ وعمرو دياب وهاني شاكر، أما من يشجع نادي الأهلي فهو سعد الصغير بتاع بحبك يا حمار، اللي بيقول هذا الكلام رجل دكتور سيناريست يكتب لنا الأفلام، حضرتك راجل فاهم، دكتور مدحت بيدرس لنا عايز تغني للحمار أو للأسد تغني جوه فيلم غنتها بره كده تتحبس، إذن أنت تعلم جيدا يا دكتور، أغنية بحبك يا حمار سياق داخل فيلم أما تطلع وتعايرنا بيها، شادية غنت للحمار".

وأضاف سعد الصغير: "دكتور مدحت حضرتك متنمر، أبويا علمني متنمرش على حد الغلبان بتاع الفول ميشجعش بتاع الباكبورت ميشجعش، حضرتك متعرفش تلعب كرة متعرفش تحلل متخبطش في الناس الغلابة، أنت بتعايرني أنت دكتور في إيه من يقول هذا الكلام ليس دكتور، نص فريق الزمالك أحييت أفراحهم وبيحبوني".

وقال العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten": "طلع حد على قناة الأهلي وبيقول على جمهور الزمالك إنه فاوست، يعني الرجل الذي باع نفسه للشيطان، ورد واحد من الأهلاوية مش عايز أقول اسمه، أنت فاكر إن دول عارفين مين فاوست والكلام ده على جمهور الزمالك وده تنمر على الجمهور".

وتابع "العدل": "أنا رديت وقولت يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل وكبار مثقفي مصر مش عارفين مين هو فاوست، واللي عارفه الجمهور اللي منه المطرب اللي غنى (بحبك يا حمار) يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

وواصل: "التنمر إنّي أقول عليك إنك أسمر واتريق على سمرتك وإنّي أقول عليك قصير، هو ده التنمر، لكن التويتة اللي قولتها لم أزايد على سعد الصغير في شيء"، متابعًا "إن كان زعل أنا ممكن أعتذر بشدة، بمنتهى البساطة، والموضوع خلص على كدة"، مستكملًا: "يعني انتوا شايفين عشان قولت كدة أبقى متنمر، وانتوا مش متنمرين".

وأضاف "العدل": "أنا أملك ثقافة الاعتذار"، مشددًا على أنَّه متعصب لنادي الزمالك، مجددًا اعتذاره على الهواء بقوله: "أنا بعتذر كمان مرة على الهواء، أنا مقصدتش أي حاجة، كلامي مجرد رد فعل، وبرضه بعتذر، وأنا أكبر بكتير من إنّي أرد على الحاجات اللي زي دي".

ووصف "العدل"، الفرحة بهزيمة نادي الزمالك في الدوري العام بـ"فرحة هستيرية تفوق الوصف"، واعدًا بأنَّه لن يدخل هذا المعترك مرة أخرى حتى لا يقلل من قيمته التي يقدرها".

ليظهر سعد في تصريحات لبرنامج "آي تي بالعربي" قائلا إن العدل أستاذه، ولم يكن يقصد الإساءة له، لكونه أكثر من يعلم أن أغنية "بحبك يا حمار"، كانت ضمن عمل فني درامي وليس أغنية عامة.

وشدد الصغير على احترامه الكبير للعدل مؤكدا أن ما قاله كان لحظة انفعال بسبب حبه لنادي الزمالك.