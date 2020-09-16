"التعليم العالي": وصلنا للمركز 42 عالميا في جودة التعليم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية أعلنت أن التعليم وبناء الإنسان هو محور الاهتمام في المرحلة المقبلة، وهو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية المرحلة الأولى للتطوير منذ أكثر من سنتين، عبر تأكيده على أهمية الاستثمار في البشر.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اخبار ten"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن الاستثمار في التعليم والاستثمار في الصحة على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك توجيهات رئاسية وحكومية بالتحرك لإعادة مصر كمنارة للعلوم وقبلة لطلاب العلم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن المعلمين هم سفراء لمصر في الخارج، موضحًا أنه بعد إن كنا خارج قائمة الأفضل في التعليم، وصلنا لـ42 على العالم في جودة التعليم عام 2020، وهذا جاء بعد الاهتمام من الدولة بالجامعات الحكومية بتوجيهات القيادة السياسية.