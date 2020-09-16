الأكاديمية الوطنية للتدريب تبدأ تأهيل 68 مستشارا بالنيابة الإدارية

انطلق، اليوم، من الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية، والذى يستهدف تدريب 68 متدربًا كمرحلة أولى ضمن خطة تدريب 915 ممن تم ترقيتهم من أعضاء الهيئة.

ويهدف البرنامج التدريبي للمرشحين للعمل في هيئة النيابة الإدارية إلى تنمية الوعى بالتحديات التي تواجهها الدولة، واستراتيجيتها نحو المستقبل وتطوير الانسان المصري.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار بروتوكول التعاون بين هيئة النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى تم توقيعه فى 5 أغسطس الماضي.

وقال المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن هذه تعد الدورة إفادة كبيرة في مجال العمل، لأن الأمر لا يقتصر على الثقافة القانونية لعضو النيابة، بل يتعين أن يكون ملمًا باستراتيجية الدولة وبالمعلومات وبالأوضاع الموجودة عالميًا وداخليًا في الدولة.