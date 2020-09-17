سفير مصر بألمانيا: العناني يزور برلين لبحث استئناف السياحة الوافدة

قال السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر بألمانيا، إنه من المقرر أن يقوم الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار بزيارة للعاصمة برلين بعد غد الجمعة، وذلك فى إطار الجهود المكثفة لاستئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، لا سيما محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأوضح السفير المصري - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين - أنه على الرغم من أن الزيارة تعد قصيرة حيث لن تمتد سوى ليوم واحد إلا أن برنامجها مكثف ومتنوع وتمثل دعما كبيرا للتحركات والاتصالات التى تقوم بها السفارة منذ عده أشهر مع الجانب الألماني على المستويات الرسمية والبرلمانية والإعلامية، ومع رؤساء مجالس كبرى والشركات والاتحادات السياحية في ألمانيا لعودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية عقب حظر السفر الذى فرضته ألمانيا تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي حظر السفر لأكثر من ١٥٠ دولة فى ظل انتشار وباء "كوفيد- ١٩".

وأشار عبد الحميد إلى أن السفارة قامت بترتيب لقاءات للوزير الدكتور خالد العناني مع كل من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميجيل بيرجر، ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد ومفوض الحكومة الألمانية للشؤون السياحية المسؤل عن الملف السياحي بالحكومة توماس برايس، ومع رئيس لجنة السياحة بالبوندستاج وعدد من البرلمانيين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس كبرى الشركات والاتحادات السياحية وعقد لقاءات إعلامية متنوعة.

ولفت السفير إلى أن مباحثات وزير السياحة سوف تتناول إعاده طرح الإجراءات الاحترازية والضوابط التى تطبقها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والاستعدادات التى تمت اتخاذها لاستقبال ضيوف مصر، بالإضافة إلى ملف التعاون القائم بين البلدين باستعادة الآثار