العناني خلال مشاركته في الدورة الـ 112 للسياحة العالمية: لجنة لتوحيد الضوابط والاجراءات الاحترازية

افتتحت صباح اليوم الاربعاء الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي بحضور السيد جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا و 170 وزيرا و مسئولا عن السياحة من 24 دولة، بالاضافة الى مشاركة باقي دول العالم عبر الفيديو كونفرنس.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار كلمة مصر، استهلها بتوجيه الشكر إلى السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بوليكاشفيلي على زيارته لمصر في شهر أغسطس الماضي و التي كانت الأولى له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

توصية باستبدال شعار المنظمة "سافر غدا" بشعار "سافر اليوم"

كما احاط المجلس بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر للحفاظ على السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي، بالاضافة الى استعراض تجربة مصر الناجحة لاستئناف السياحة.

واقترح د. خالد العناني تشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الاحترازية والضوابط الخاصة بالسياحة والسفر في ظل اختلاف الضوابط والاجراءات بين كل دولة واخرى، وهو ما اشاد به الحضور و السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية.

وفي نهاية كلمته، طالب د. خالد العناني باستخدام و تفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow".... حفاظا على هذه الصناعة الهامة والتي توفر عشرات الملايين من فرص العمل لمواطني العالم.

جدير بالذكر ان الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تستمر لمدة يومي ١٦-١٧ سبتمبر.