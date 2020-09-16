خبير: مصر الأولى عربيا والثالثة عالميا في التفاعل على "سوشيال ميديا"

قال المهندس وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، إن مصر تمتلك جيلًا من الشباب يؤثر بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقادر على التأثير في الرأي العام، لافتًا إلى أن مصر مصنفة على أنها الأولى عربيًا في التفاعل على منصات "سوشيال ميديا".

وأضاف "عبد المقصود"، في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر بها 22 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما بين الصحيح والمزيف، لافتًا إلى أن مصر مصنفة الأولى عربيًا والثالثة أو الرابعة عالميًا في التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح أن" التريند" هو التفاعل الكبير مع أي حدث سواء بالإيجاب أو السلب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي ظل الأعداد المهولة من المصريين المتفاعلين على "سوشيال ميديا" أصبح من السهل "ركوب التريند" وتصدر مواقع التواصل.