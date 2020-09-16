تواضروس عن كورونا: قاعد معانا غصب عننا.. ولازم نعود لحياتنا بحذر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنائس بدأت تعود بشكل تدريجي للخدمة مرة أخرى، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مضيفًا: "نرجع بقى لطبيعتنا، خدوا بالكم نبقى ملتزمين بالإجراءات الوقائية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتغيير الفصول".

وأضاف "تواضروس"، خلال عظته الأسبوعية، أن الدولة المصرية بدأت تفتح بشكل تدريجي المسارح والسينمات وقاعات المؤتمرات والأفراح بأعداد كبيرة، ولكن لا يظن أحد أن فيروس كورونا قد انتهى، "الفيروس مش مشي، وقاعد معانا غضب عننا، وخدوا بالكم من النقطة دي كويس".

ونصح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين بالجلوس في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة حال الشعور بأي عرض من أعراض الفيروس ولو كانت طفيفة، موضحًا أن "بعض الدول في الخارج وخاصة أوروبا بعد أن قاموا بفتح كامل، بدأوا الآن يغلقون مرة أخرى".

وتابع: "خدوا بالكم المدارس هترجع كمان أسبوعين، يعني لازم ناخد بالنا كويس أوي".