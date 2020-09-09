بابا الإسكندرية يستقبل الأنبا ماركوس لمتابعة الخدمة في ظل كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.