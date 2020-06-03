آخرهم هنيدي.. فنانون تبرأوا من حسابات مزيفة تنشر بأسمائهم

تبرأ الفنان محمد هنيدي، من "تويتة" منشرة له، تسخر من دولة الكويت الشقيقة، التى اعتبرها عدد من الكويتيين، إساءة لهم.

ونشر هنيدي، صورة من التغريدة المزيفة، التي تسئ لشعب الكويت، وعلق عليها: "التويتة مفبركة، ومش محتاج كل يومين أنفي تويتة.. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي".

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ولم يكن هنيدي، أول فنان يتبرأ من تويتات مسيئة تنسب له، فحدث هذا منذ أيام قليلة، مع روجينا، ونشرت منذ أيام، بوست تتبرأ فية من بوستات وفيديوهات بأسمها تسئ للكويت، وعلقت قائلة: "أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس، منسوبة لي ضد شعب الكويت.. أنا احترم الكويت شعبا وحكومة، وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

والفنان عمرو عبد الجليل، انتشر خلال عرض مسلسل "النهاية" رمضان هذا العام، عدد من البوستات الكوميدية والساخرة المنسوبة له، ليخرج فجأة عبدالجليل عن صمته، ويعلن عدم امتلاكه أي حساب عبر السوشيال ميديا، وكل ما ينشر على لسانه حسابات مزورة.