هبة مجدي تحذر جمهورها من حسابات مزيفة تحمل اسمها

طالبت الفنانة هبة مجدي جمهورها بعدم متابعة أي حسابات تحمل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء تطبيق "انستجرام"، حيث أنها تملك حسابا موثقاً عليه.

ونشرت مجدي مقطعاً مصوراً لها تحت عنوان "بيان هام"، وأكدت خلاله علي عدم امتلاكها حسابات عبر مواقع "فيسبوك، تويتر، تيك توك، سناب شات"، مطالبة محبيها بعمل ريبورت علي أي حساب آخر يحمل اسمها عبر هذه المواقع.

وجاء تحذير هبة مجدي لجمهورها بعد أن لاحظت وجود عدد من الحسابات الوهمية التي تحمل اسمها، وتنشر آراء على لسانها لا تمت لها بصلة.

وقد تألقت هبة مجدي في سباق دراما رمضان الماضي بدورها في مسلسل "فرصة تانية" للمخرج مرقس عادل، وبطولة الفنانة ياسمين صبري، وشاركها البطولة كل من دياب، آيتن عامر، أحمد مجدي وكوكبة من النجوم، معالجة تليفزيونية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار محمد جمال هاشم.