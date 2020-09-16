"معاك يا ريس" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: فعل ما لا يستطيع أحد عمله

تصدر هاشتاج "معاك يا ريس" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحديث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي والإعلان عن الدعم الكامل له من مختلف أطياف الشعب، وذلك بعد ساعات قليلة من افتتاح الرئيس الجامعة المصرية اليابانية صباح اليوم.

وقال أحد المعلقين: "الرئيس بيتعب عشان يبني البلد، فلازم نحافظ عليها ونقف معاه وندعمه، يومًا ما سيفهم الشعب المصري بأكمله أنك فعلت ما لا يستطيع أحد غيرك يا سيادة الرئيس السيسي، الناس اللي شغالة على نغمة النقد والإساءة للرئيس السيسي هدفها ليس الإصلاح وإنما الإفساد وتصفية حسابات وإسقاط الدولة".

وأضاف أحد المغردين "عدوك هو من يحرض على ضرب إثيوبيا بدون دبلوماسية وبدون مناقشة، هو نفسه متعاون مع إثيوبيا ويحرضها عليك ويمول بناء السد فهؤلاء خونة وتابعون لدويلات تسعة لتخريب مصر، اعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور".

وتابع آخر: "اللهم وفق عبدك السيسى لما فيه الخير للبلاد والعباد يا الله، معاك يا ريس كل يوم بناء وإنجاز فعلا البلد دي ماكنتش لاقية من يحنو عليها".