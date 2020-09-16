مباحثات بين وزير الخارجية الإماراتى ونظيره الأمريكى في واشنطن

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء الأربعاء، محادثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه المحادثات غداة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في البيت الأبيض، وهي المعاهدة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"التاريخية"، معتبرًا أنها "تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.