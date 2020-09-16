إبراهيم عيسى: "الإخوان" فكرة إنجليزية.. ولو البنا مش موجود كانوا اخترعوه

بدأ الإعلامي إبراهيم عيسي، أولى حلقات برنامجه "أصل الجماعة"، الذي يُعرض على شاشة "ON"، بالحديث عن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، وكيفية نشأة الجماعة، حيث ذكر أنها تأسست في مدينة الإسماعلية عام 1928.

وأضاف "عيسى"، أن هذه الجماعة لم تأت من العدم، ولا يّظن أنها تنتهي إلى العدم، فذكر أن حسن البنا كان مُعلم خط في مدرسة ابتدائية، وزاد صيته بعد أن رأت القوى المتحكمة في مصر من الإنجليز والقصر الملكي بضرورة وجود تيار جديد لا يستخدم عبارات الاستقلال عن الاحتلال.

وأشار الإعلامي، إلى أن جماعة الإخوان تأسست بتفكير من الاحتلال الإنجليزي والقصر الملكي بإنشاء تيار سياسي ديني جديد، "لو لم يكن حسن البنا موجود لاخترعوا حسن البناء لتأسيس هذا الحزب".