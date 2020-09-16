خبير: اكتشاف "نورس" انطلاقة جديدة للاستثمار في قطاع البترول

حققت شركة إيني الإيطالية كشفًا جديدًا يضاف إلى سجل قطاع البترول المصري، حيث أعلنت، اليوم الأربعاء، عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، وتحديدًا بمنطقة أبو ماضي الغربية للتنمية، وذلك بالتعاون مع شركة "بي بي".

وأضافت الشركة، أن التقييم الأولي لنتائج البئر الاكتشافية "Nidoco NW-1" يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد عن 4 تريليونات قدم مكعبة، مشيرة إلى أن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 16 مترًا من المياه، و 5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس الذي اُكتشف في يوليو 2015.

من جانبه، قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن هذا الاكتشاف يضاف الى سلسلة نجاحات الشركات العالمية، مثل "إيني" و"توتال" و"بي بي" في الاستكشاف بمصر، حيث أن كل اكتشاف يثبت أن مصر تمتلك مواردًا طبيعية، وإمكانيات هائلة في قطاع البترول والغاز الطبيعي، كما أنه يعد انطلاقة جديدة للاستثمار في قطاع البترول.

وأضاف أستاذ اقتصاديات البترول لـ"الوطن"، أن هذا الاكتشاف سيكون دعمًا لموقف مصر الاقتصادي لتكون فرصة ذهبية للشركات العالمية للاستثمار في مصر، وتكوين شركات مشتركة توفر مئات الفرص للعمال المصريين، وتزيد من فرص الاستثمار لشركات الخدمات التي تخدم صناعه البترول والغاز الطبيعي في مصر، ما يجعل حركة عجلة التنمية الاقتصادية في تسارع مستمر.

وأشار إلى أن نجاح الشركات العالمية في الاستكشاف في مصر يوضح حالة الاستقرار والرؤية الاستراتيجية للقيادة الحالية لقطاع البترول، ممثلة في وزير البترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الشركة القابصة للغاز الطبيعي، حيث أنه من المعروف اقتصاديًا أن الاستثمار في قطاع النفط عالي الخطورة، ولولا توفير قطاع البترول المصري للظروف الرائعة للمستثمرين لما تم ضخ رؤس الأموال من جهة الشركات العالمية في سبيل تحقيق هذا الاكتشاف.