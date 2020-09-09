10 معلومات عن حقل "ظهر" بعد تجاوز الإنفاق عليه 10 مليارات دولار

أعلنت وزارة البترول مؤخرا، أن إجمالي استثمارات تم إنفاقها على مشروع حقل الغاز المصري ظهر، بلغ نحو 10.6 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

ويعد حقل "ظهر"، من أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري، ما دفع الدولة لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويوجد على بعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد في مياه البحر المتوسط.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن حقل ظهر العملاق:

- اكتشف في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، من قبل شركة إيني ENI الايطالية.

- بدأ الانتاج الفعلي من الحقل في ديسمبر 2017.

- بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي.

- يعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزا حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي.

- تقدر قدرته الإنتاجية بحوالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا.

- خلال العام المالي 2019-2020، زادت معدلات الإنتاج لتتخطي أكثر من 3 مليارات قدم.

- يبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب.

- يمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز.

- يقدر إجمالي الانفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيه 2020 بـ 10.4 مليار دولار.

- يصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئر.