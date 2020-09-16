إبراهيم عيسى: تخوف الإنجليز من "الاشتراكي" و"الوفد" وراء تأسيس الجماعة

قال الإعلامي إبراهيم عيسي، إن سلطات الاحتلال الإنجليزي اتجهت لتأسيس جماعة الإخوان لأنها كانت تريد تأسيس تيار جديد ينافس الحزب الاشتراكي الذي كان يضم 1400 عضو، بينما ترواحت عضويته في النقابات ما بين 15 إلى 20 ألف عضو، ما كان يشير وقتها إلى أن شرارة ثورية قادمة قد تتحول إلى نار تأكل الاستعمار.

وأضاف "عيسى"، في أولى حلقات برنامجه "أصل الجماعة"، الذي يُعرض على شاشة "ON "، أن الإنجليز كان لديهم تخوف من حزب الوفد الأكثر أغلبية وجماهيرية، والذي كان يبحث عن الاستقلال، ما جعل القوى المتحكمة في مصر تسعى لتأسيس تيار جديد، لينصرف الشعب من التحولات والبحث في الاستقلال إلى وجه آخر.

وأوضح الإعلامي، أن مصر تحولت في هذه الفترة وشهدت أكثر من 80 إضرابًا عماليًا، واستمر ذلك لمدة 80 يومًا، كما شملت الاعتصامات 50 شركة.