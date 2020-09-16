تحريات جريمة الصف: الأب عاشر ابنته كالأزواج حتى حملت منه

تسلمت جهات التحقيق تحريات المباحث النهائية في واقعة بمركز الصف عن اغتصاب أب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت منه، وأثبتت التحريات صحة الواقعة وأن الأب مارس الجنس مع ابنته وعاشرها معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها.

وبحسب مصادر قضائية أن النيابة العامة بصدد إحالة الأب إلى المحاكمة الجنائية خلال ساعات بعد انتهاء التحقيقات في القضية المحبوس على ذمتها الأب المتهم بتهمة اغتصاب ابنته.

أجرت الجهات المختصة مواجهة بين الرجل الخمسيني المتهم باغتصاب ابنته، 21 عاما، ومعاشرتها كرهًا عدة مرات ما تسبب في حملها -في الشهر الثاني- بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

ومثل الأب، 56 عاما، مزارع، وابنته - الضحية - أمام جهات التحقيق.

وشرحت الضحية تفاصيل تعرضها للتعدي من قبل والدها ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار الأشهر الماضية، ما تسبب في حملها أثناء غياب أمها وشقيقها الأصغر.

وأضافت الفتاة أنها شرحت لشقيقها الذي أبلغ الشرطة، تفاصيل ما حدث معها.

وبمواجهة الأب بما جاء على لسان الفتاة، اعترف بأنه ارتكب الواقعة، وقال إنه كان يعاشرها كرهًا معاشرة الأزواج وعقب اكتشافه حملها، طلب منها أن تتخلص من الجنين، وفوجئ بعد يومين بالشرطة تلقي القبض عليه.

وعقب ذلك أصدرت جهات التحقيقات قرارًا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة 21 عاما، كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه.

وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.