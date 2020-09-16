شفط مياه "صرف الأوتوستراد" والحركة المرورية تعود لطبيعتها

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق "الأوتوستراد" بعد السيطرة على طفح مياه الصرف الصحي على الطريق.

كانت شركة الصرف الصحى بالقاهرة قد أعلنت عن سحب تجمعات المياه الناتجة عن سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر، فى غضون 4 ساعات تقريبا.

وأوضحت أنه تم تسليك الخط بواسطة الغطاسين وشفط المياه وفتح الطريق.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لفتح المياه وجارٍ وصولها تدريجها لمنطقة منشية ناصر.

كان محافظ القاهرة قد وصل لموقع حدوث انسداد بخط الصرف الصحى الرئيسى بطريق الأوتوستراد بمنشأة ناصر لمتابعة الموقف مساء اليوم، حيث جاء الانسداد بسبب إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

ورافق المحافظ المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أثناء متابعه سحب المياه وفتح الطريق.

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن هناك تنسيقا مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارٍ الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.