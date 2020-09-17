هيئة الكتاب تصدر كتاب "ما المسرح" لحسن عطية

ضمن سلسلة "ما" التى تصدرها، الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، تم إصدار كتاب "ما المسرح" للناقد المسرحى الراحل دكتور حسن عطية.

ويعرض الكتاب التعريف بالمسرح والمسرحية والحبكة الدرامية، كما يتناول مفهوم المحاكاة ومفهوم البطل التراجيدى والتطهير، ثم يحدثنا عن الكاتب الدرامى صاحب النص للعرض المسرحى مستعرضا تاريخ المسرح المصرى بدءا من نص صدق الإخاء عام 1894، كأول نص درامى مصرى خالص، ومرورا بأعمال محمد تيمور، وتوفيق الحكيم، ومرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952، وكتاب الستينيات وأعمالهم المسرحية مثل المحروسة والسبنسة وكوبرى الناموس وغيرها لسعد الدين وهبة.

كما تحدث الكتاب عن أعمال الشاعر عن صلاح عبدالصبور، وجيل السبعينات وحتى التسعينيات وجيل العقدين الأولين من القرن الحالى، حتى المسرح التجريبى ومسرح الصورة.

جدير بالذكر أن سلسلة "ما"، هي مشروع معرفى يتضمن أنواعا عديدة من المعرفة تتيح التعرف على المداخل الأساسية فى مختلف المجالات، لنشر الوعى والمعرفة خاصة لدى الشباب.