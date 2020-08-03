هيئة الكتاب تستعد لإصدار الطبعة الخامسة من "القاهرة.. شوارع وحكايات"

قال الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، إن الهيئة العامة المصرية للكتاب تستعد لإصدار الطبعة الخامسة من كتابه "القاهرة - شوارع وحكايات"، والصادر طبعته الأولى في 2008، كما أعلنت الهيئة عن ترشيح الكتاب على رأس قائمة من 50 كتابا، للترجمة إلى مختلف لغات العالم.

وأضاف "أبوجليل" لـ "الوطن" أن أهمية الكتاب تأتي من كم المعلومات الموثقة، التي يضمها الكتاب بين صفحاته عن العاصمة والقاهرة مدينة متراكمة تضم شواهد على كل عصر منذ الفراعنة، والكتاب جولة ثقافية وتاريخية، تلخص تاريخ العاصمة، منذ إنشائها وما مر عليها إلى بداية القرن الـ 21، فقد اعتمدت على عدد كبير من الوثائق عن كل شارع ومكان كتبت عنه في القاهرة.

وأوضح أن البداية من الفسطاط "مصر القديمة"، وما تلاها من عواصم هي امتداد لمصر القديمة، وصولا إلى القاهرة الفاطمية، ثم قاهرة المماليك والقاهرة العلوية، وكذلك الجزر والامتدادات المحيطة بها، مثل مصر الجديدة والهرم وغيرها، منذ ظهور العمران بالمكان وتاريخها مرورا بالفترات الزمنية المتعاقبة، وما حدث بها من ثورات ومظاهرات وما أنشىء بها من مساجد ومبان.

وأشار إلى أن القاهرة ليست مجرد عاصمة بل مركز الكون بالنسبة للمصريين، وعلى اختلاف تواجدهم وإقامتهم في الشمال والجنوب أو في الصحراء، أما ترجمة الكتاب إلى اللغات أجنبية الكتاب تأتي من بالنسبة السائح الأجنبي في تعريفه بشوارع المدينة وتراكماتها التاريخية والحضارية.

وتابع: "أما الترجمة فستكون من خلال عرض الهيئة للكتاب، لقائمة الكتب وعلى رأسها كتاب (القاهرة.. شوارع وحكايات) على دور النشر الأجنبية في المعارض الدولية لترجمتها".