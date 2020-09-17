فشل حزب النور.. من 96 مقعدا في برلمان 2012 لـ"صفر" بمجلس شيوخ 2020

تمر الأيام وتتغير الأحوال، فبعد أن حقق حزب النور السلفي، نجاحا كبيرا عقب تأسيسه عام 2011، حيث نجح في الحصول على 96 مقعدا محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذي حصل على 127 مقعدا، لم يستطع الحصول على اي مقاعد في مجلس الشيوخ بعد سقوط مرشحيه في انتخابات 2020.

وكان حزب النور السلفي شارك في انتخابات مجلس الشورى المصري 2012، وحصل على المركز الثاني مرة أخرى بعد حزب الحرية والعدالة من حيث عدد المقاعد بعدد 45 مقعدا.

الحزب فقد 80% من حصته البرلمانية بمجلس النواب 2015

وفي عام 2015 شارك حزب النور في انتخابات مجلس النواب، ليفقد الحزب 80% من حصته البرلمانية، حيث تراجعت أعداد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات السابقة إلى 12 مقعدا.

وفي السياق نفسه، شارك حزب النور بعد 5 سنوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مقاعد الفردي بـ 16 مرشحاً في 9 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا وجنوب سيناء، ولكن المفاجأة حصوله على "صفر مقاعد" في نتيجة الانتخابات.

وشهدت 14 محافظة من محافظات الجمهورية جولة الإعادة بين 52 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً، طبقا لما أعلنه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد أعلن، المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء 16 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، إعلان نتائج الجولة الأولى لإعادة انتخابات مجلس الشيوخ، بنسبة مشاركة 10.2 %، بنسبة أصوات صحيحة 84.09%، وأصوات باطلة 15.01%.