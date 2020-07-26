مرشح حزب النور ينسحب من انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم، إن المرشح محمد محرم أحمد مطلب، مرشح حزب النور، أعلن انسحابه رسميًا من ماراثون الإنتخابات، وذلك بعد قبول الطعن من قبل محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.

وأضاف "المشد"، أن المرشح تقدم بخطاب رسمي إلى المحكمة يعلن فيها انسحابه من ماراثون الانتخابات ليصبح عدد المرشحين المحتملين حتى الآن 67 مرشحًا بنظام الفردي.

وأكد أن الكشوفات النهائية لم تعلن يعد، حيث سيجري الإعلان عنها بعد وصول طعون محكمة القضاء الإداري العليا في القاهرة.