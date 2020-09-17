هاني شاكر ينضم إلى "تيك توك" بأغنية "علي الضحكاية"

أعلن الفنان الكبير هانى شاكر عن انضمامه إلى منصة الفيديوهات الشهير "تيك توك"، حيث قام بنشر فيديو أعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من أغنية "علي الضحكاية".

أوضح "شاكر"، لـ"الوطن" أن الهدف الرئيسي من إنشاء الحساب هو التواصل مع جمهوره من جميع الأعمار.

وأشار المطرب إلى أنه يتعامل دوما مع جميع المنصات الاجتماعية، لمتابعة جمهوره، والتواصل معهم، موضحا أن الـ "تيك توك"، لا يختلف عن باقي المنصات مثل اليوتيوب والفسبوك وانستجرام وتويتر.

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان الكبير هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر على المسرح الكبير إلى موعد لاحق يجري تحديده فيما بعد، وذلك بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعداداً لاستقبال الجمهور.

وأعلن هاني شاكر إحياء أول حفل جماهيري بمصر بعد فترة طويلة من الغياب، ونشر صورة بوستر الحفل، عبر "تويتر" وعلق عليها قائلًا: "جمهوري الحبيب، سعيد جدًا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات، في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

وأحيا الفنان الكبير هاني شاكر، حفل أون لاين منذ قرابة شهر لصالح منصة شاهد الإلكترونية.