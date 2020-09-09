تأجيل حفل هاني شاكر بدار الأوبرا لأجل غير مسمى

أعلن الفنان هاني شاكر، عن تأجيل حفله بدار الأوبرا المصرية، والذي كان من المُقرر انطلاقه يوم الجمعة المُقبل، إلى أجل غير مسمى.

وكتب هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهوري الحبيب.. تم تأجيل حفل دار الأوبرا المقرر يوم 18/9 لحين آخر".

وكان هاني شاكر، قد أعلن إحياء أول حفل جماهيري بمصر بعد فترة طويلة من الغياب، ونشر صورة بوستر الحفل، عبر "تويتر" وعلق عليها قائلًا: "جمهوري الحبيب، سعيد جدًا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات، في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

وأحيا الفنان الكبير هاني شاكر، حفلا "أون لاين"، منذ قرابة شهر لصالح منصة "شاهد" الإلكترونية.