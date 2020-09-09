قبل فرح حمو بيكا.. نجوم الزمن الجميل أحيوا حفل زفاف هاني شاكر

في الوقت الذي يستعد فيه مغني المهرجانات حمو بيكا للاحتفال بزفافه في الإسكندرية بعيدا عن الإعلام بسبب قرار حي العجمي ونقابة الموسيقيين بمنع فرحه في الشارع وقيامه بالغناء فيه، يتساءل البعض كيف كان حفل زفاف هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ومن هم النجوم الذين حضروه في ذلك الوقت؟

وتنشر "الوطن" كواليس فرح الفنان الكبير هاني شاكر، الذى كان قد احتفل بزفافه في في عام 1982 من السيدة نهلة.

كان شاكر قد كشف في تصريحات لـ"الوطن" من قبل كواليس فرحه، قائلا: "نجوم الغناء الشعبي هم الذين أحيوا فرحي فى ذلك الوقت، ولم يكن النجوم يحييون الفرح بل كانوا قد جاءوا من أجل مساندتي والوقوف بجواري فى تلك الليلة وأبرز من حضر عايدة الشاعر وشريفة فاضل ومحمد العزبي".

ومع مرور الزمان، كان حفل زفاف نجل هاني شاكر أيضا بحضور كوكبة من نجوم الفن، وأحيا الحفل النجم عمرو دياب.

حضر حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: لطيفة، بوسي شلبي، نبيلة عبيد، وفاء عامر، إلهام شاهين، ليلى علوي، خالد زكي، شريف منير، نيهال عنبر، هنادي مهنا، دينا الشربيني، وسهير شلبي.

وكان مغني المهرجانات حمو بيكا، أعلن رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريحا لإقامة زفافه والغناء فيه.

وقال بيكا، في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الفرح كان من المقرر له أن يقام في التاسع من سبتمبر، ولكن بعد قرار الإلغاء خوفا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من الشهر الجاري مع أسرتي في البيت.