مستقبل وطن يدفع بـ14 مرشح فردي بانتخابات النواب بالغربية

أعلن حزب مستقبل وطن أسماء مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب في محافظة الغربية، حيث سيدفع بـ14 مرشح في مختلف دوائر المحافظة.

سيدفع الحزب في الدائرة الأولى مركز طنطا بـ3 مرشحين وهم عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، سمير جابر محمود عیسی، غباشي محمد بدوي بدير.

ويخوض الانتخابات في الدائرة الثانية مركز كفر الزيات وبسيون سامح فتحي اسماعيل، إبراهيم عبد الله إبراهيم الدهراوي.

كما ينافس في الدائرة الثالثة مركز قطور مرشح وحيد وهو هاشم محمد محمود عامر راضي.

ويدفع الحزب في الدائرة الرابعة المحلة الكبرى بمرشحين وهم محمود عبد السميع حسن الشامي، حامد عبد الجليل إبراهيم الزعبلاوي.

بينما ينافس الحزب في الدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى بحامد جلال حامد جهجه، إبراهيم محمد عبد الله الديب.

ويدفع في الدائرة السادسة مركز سمنود بالمرشح عبد المطلب محمود عبد المطلب، وينافس بـ3 مرشحين في الدائرة السابعة مركز زفتی وهم محمد سعد بدراوي ومصطفى راغب على أبو زيد وعامر حامد عامر الشوربجي.