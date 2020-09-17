عضو مجلس مدينة فرساي الفرنسية: فضيحة القطري ناصر الخليفي أسأءت للعرب

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي فرساي في فرنسا، إن قطر أصبحت تمتلك العديد من الأسلحة ولها أذرع كثيرة في أوروبا وتحاول التغلغل داخل المجتمع الأوروبي.

وأوضحت جادو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن قضية اتهام ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان ،لقت صدي واسع لدي الرأي العام الفرنسي.

وأضافت "جادو" أن القضية لها مردود سياسي في تشويه صورة قطر أمام العالم، كما أن القضاء السويسري معروف عنه النزاهة وكل الأدلة تؤكد إدانة "الخليفي" بتقديم رشوة معتبرة أن قطر تسيء لجميع الدول العربية.

وأكدت "جادو" أن القضاء السويسري يتملك وثائق وأدلة فساد ضد ناصر الخليفي مشددة على أن قضية فساد الخليفي محط اهتمام الرأي العام الفرنسي نظراً لامتلاكه نادي العاصمة الفرنسية،وأن فساد الخليفي سيؤثر على باقي الأندية الرياضية في حق الامتلاك.