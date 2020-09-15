الخطيب: "سيدة القطار" هزمت مليارات الإخوان.. ومصر حاصرت قطر وتركيا

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الهجوم على الدولة المصرية ونظامها السياسي وإعلامها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية يدل على قوة وبسالة مصر.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كلما نجحت الدولة المصرية وتقدمت إلى الأمام، كلما زاد الهجوم عليها، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تخطي أزمة كورونا التي تعثرت فيها دول كثيرة حول العالم: "محصلة الإصابات قليلة مقارنة بعدد السكان والدول الكبرى التي تأزمت، ومقارنة بالأوضاع الاقتصادية التي اهتزت في أمريكا ودول أوروبا".

وتابع أن الاقتصاد المصري يسير بخطى اقتصادية واضحة في ظل تداعيات فيروس كورونا التي تأثر بها العالم، وهو ما شهدت به كبيرات المؤسسات الاقتصادية حول العالم.

وأردف: "نحن في موسم الهجوم على مصر، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في محاصرة أعدائها، ضد قطر وتركيا دون أن تطلق رصاصة واحدة أو تصريحًا مزعجًا مسيئًا يؤخذ على نظامها السياسي، مصر في صمت هزمت أعداءها".

وأوضح أن هذا الحصار يجعل أعداءها يعضون على أناملهم من الغيظ، ولهذا تروج وسائل الإعلام الإخوانية حملة مستعرة ضد الدولة المصرية منذ نحو شهر، لافتًا إلى أن هذا الإعلام هو صورة حقيقية للتنظيم الدولي الإرهابي ودولتي قطر وتركيا.

وواصل: "مصر حققت نجاحًا باهرًا في ملف شرق المتوسط والمشروعات القومية، وبالتالي فهم يغتاظون الآن، كما أنها نجحت في استتباب الوضع الداخلي والوضع الاجتماعي"، مؤكدًا أن حادث سيدة القطار يكشف معانى كبيرة وضرب التنظيم في مقتل، بعدما أنفق مليارات الدولارات للوقيعة بين المجتمع المصري والقوات المسلحة المصرية.

وأكمل: "سيدة القطار هزمتهم، وهذه مسألة عميقة الحزن والأسى لديهم، فهذا الحادث صغير في واقعه وكبير في معناه، وهذا الأمر ليس بقليل، ونجاح الدولة يحدث أزمة في صفوفهم وهو ما سبب في هزة كبيرة على مستوى التنظيم، وبخاصة بعد إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت".