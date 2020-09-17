الجمهور يرحب بـ بهاء سلطان بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس: انزل بالألبوم

حالة من الفرح، سيطرت على جمهور المطرب بهاء سلطان بعد إعلانه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انفصاله عن نصر محروس.

وكتب "سلطان": "أولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم وقد غيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللي فاتت، بس الحمدلله القضية أخذت شكل أفضل من الناحية القانونية وقريبا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتي كانت 9/15".

بمجرد نشر البوست انهالت تعليقات الجمهور على منشور بهاء سلطان، مرحبين بعودته للساحة الغنائية بعد غياب فترة طويلة، مطالبينه بالعمل على طرح ألبوم سريعا.

حيث قال أحد المعلقين: "انزل بالالبوم دلوقتي حالا فورا جزيلا"، فيما كتب آخر: "غيابك طلع الوحشين وبعدك والله مش سامعين غير زعازيع الفن اسعدتنا بجميل هذا الخير نجمنا الغالي والمحبوب ملك الحنجرة الذهبية. تمنياتي لك بدوام النجاح واعتبر فترة وقوفك عن العمل وكأنها منحة من الله ودرس يعيد لك الثقة والنظرة الثاقبة للمستقبل القريب. بس عايز اقولك حاجة أخيرة، ظهورك ع الساحة من جديد هيخلي ناس كتير تقعد ف البيت كانوا فاكرين أنهم نجوم.. سبحان الله.. خالص تحياتي".

وقال آخر: " فنان ومبدع ومحترم ربنا يوفقك يا بهاء يارب علشان أنت موهوب ومش واخد حقك".

كما علق ىخر: "يابوب انت أجمل صوت في الوطن العربي كله وصوتك يدرس لكل اللي داخل يغني أي لون من ألوان الغناء وارجع بقي عشان تحط كل واحد في حجمه الطبيعي". فيما كتب أحد المعلقين: "ننجز بقي وننزل بحاجة لتنضيف الودان من القرف الي محاوطنا ده".

وفسخ التعاقد بين بهاء سلطان ونصر محروس، لم يكن بالتراضي ولكن جاء بحكم قضائي من المحكمة.