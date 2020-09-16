"الوطن" تنشر مستند حكم فسخ تعاقد بهاء سلطان مع نصر محروس

تنشر "الوطن" مستند حكم المحكمة الاقتصادية في قضية الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، والذى يفسخ التعاقد بين نصر وبهاء في الدعوى رقم 545 لسنة 7 ق.

ونصّ قرار المحكمة بـ"إلزام المدّعي عليه بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ ٢٨١٠٢٠٠٩ وملحقه المؤرخ بتاريخ ١٠٧٢٠١١ عينيًا فيما ينصرف بإعادة تسجيل الأغاني التي شابها عيب هندسي بالألبوم الثاني على نحو ما تقدم بتقرير الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

كشف يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، أن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء الا بتسجيل أربع أغنيات فقط.

وقال إبراهيم لـ"الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لبهاء طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذى مضاه بهاء ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها بهاء ألبومين".

وأضاف "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه وأن نصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".

تابع: "نصر احتج بأن الألبوم الثاني به عدد من العيوب الهندسية ببعض الأغنيات، وهو الأمر الذى وافقت عليه المحكمة بعد طلب بهاء واستقروا على أن يسجل بهاء أربع أغنيات من الألبوم لصالح نصر، فحين لا يوجد شرط جزائي، ولا ألبوم ثالث".

وجه الفنان بهاء سلطان لجمهوره رسالة عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، ثمّن خلالها وقوفهم معه في أزمته الأخيرة.

وقال "سلطان" في رسالته: "أولًا انتو واحشني جدًا، ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بُعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبة لي، وأثر معايا نفسيًا خلال الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله القضية أخذت شكلًا من الناحية القانونية أفضل، وقريبًا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية، والتي كانت أمس 9/15".