الطفل مهند صاحب مقترح تدريس كتاب القيم: قدروا المادة وخدوها في قلوبكم

أبدى الطفل مهند، أحد أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة "القيم واحترام الآخر"، سعادته بقرار تدريس المادة بشكل فعلي بداية من العام الدراسة الجاري.

وقال "مهند" خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن كلمته خلال احتفالية "قادرون" تحولت لحقيقة، مشددًا أن هذه المادة ستدرس للأطفال لإنقاذ من يتعرضون للتنمر.

ووجه "مهند"، حديثه للطلاب، قائلًا: "لابد أن تأخذوا المادة في قلوبكم وتقدروا هذه المادة، حيث إنها ليست كلاما مكتوبا في كتاب، لكنه كلام لابد أن نحرص على تطبيقه".

وأوضح أن أي كلام مسئ يتعرض له أصحاب الهمم يدمرهم ويقلل من معنوياتهم، مؤكدًا أنه بطل الجمهورية في لعبة السباحة، ويلعب في نادي الشمس، وحصل على 3 مداليات ذهبية.