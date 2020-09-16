مهند عماد.. حكاية طفل كفيف أضاف مادة "القيم" للدراسة وكرمه السيسي

على مدار 9 أشهر، تحول الطفل الكفيف البسيط، إلى نور بمجال التعليم، ووضع بصمة ضخمة خاصة به سيسير عليها الأجيال القادمة، تحمل تحقيق حلمه ودعوته بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر" بالمدارس، الذي تم الاستجابة له في مطلع الشهر الجاري، ليكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات للتعليم العالي.

الطفل مهند عماد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، برز في احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، في ديسمبر 2019، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمركز المنارة، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث طالب الطفل، بتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، في كلمة له بالاحتفالية، ليجيبه الرئيس "يا مهند هتتعمل فورًا".

اقتراح مهند عماد، سفير الطفولة لأصحاب ذوي الهمم، يرجع إلى أن أصدقاءه في الحضانة يتم التنمر عليهم من بعض الأشخاص لذلك قرر عرض الفكرة على الرئيس، موضحًا أن هدف تدريس المادة في المدارس والجامعات هو نشر الوعي واحترام وتقدير المواطنين بعضهم لبعض، وفقا لحديث الطفل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر".

في أغسطس الماضي، تحدث مجددا بطل الجمهورية في السباحة، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، مؤكدا أنه لا يعاني من التنمر في مدرسته نظرًا لأن كل طلاب المدرسة من أصحاب الهمم ويتحدوا إعاقة البصر.

وأشار إلى أن الطلاب في مدرسته لا يتنمرون على بعضهم البعض، ولكن أصدقاءه في مدارس الدمج يتعرضون للتنمر، حيث أن زميلة له معاقة حكت له عن تعرضها للتنمر أثناء ذهابها للمدرسة بالكرسي المتحرك حيث وجدت المشاية الخاصة "بديلة السلالم" تم تكسيرها بسبب أن طالب من زملائها "اتزحلق عليها" معتبرًا أنهم: "اهتموا بالطالب السليم ولم يهتموا بالمعاقة"، مؤكدًا أن ذلك تسبب في غضب زميلته وحزنها.

الاستجابة لمقترح مهند، جاءت في مطلع الشهر الجاري، حيث استجاب الرئيس له ووجه بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر" بالمدارس، بداية من العام الدراسي 2020/2021، وهو ما أبدى سفير الطفولة سعادته الكبيرة بتلك الخطوة من الدولة، قائلا: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمطلبي، وأشكر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وأشكر المهندسة أمل مبدى، والتي سمحت لي بالحديث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وفي 10 سبتمبر الجاري، استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطفل مهند عماد الدين، وأهداه أول نسخة من كتاب (القيم واحترام الآخر "معًا نبني")، والذي سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2020/2021، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثاني الابتدائي لاحقًا.

وحرص الدكتور طارق شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلاً: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".