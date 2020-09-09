مهند عماد: توقعت استجابة الرئيس لتدريس مادة "القيم واحترام الآخر"

توقع الطفل مهند عماد صاحب مقترح تدريس مادة "القيم واحترام الآخر"، إستجابة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لمقترحه، مشيراً إلى أن الإستجابة كانت بمثابة مفاجئة له، وذلك لتطبيقها خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي،موضحاً أنه فرح للغاية باستجابة الرئيس لما قدمه من مقترح، وأنه تلقى اتصالات كثيرة من معارفه ، حيث أبلغوه بما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عنه ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس للإعلان عن شكل العام الدراسي الجديد.

وتابع، أنه قدم مقترحه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا فيها للتنمر داخل مدارسهم، الأمرالذي جعله يشعر بالضيق، ناصحاً إياهم بعدم الإلتفات لمثل هذه الأمور، مشيدًا بقانون تجريم التنمر، لأنه أعطى ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم.