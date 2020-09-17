عاجل.. الذهب يتراجع 10 جنيهات بعد ارتفاعات متواصلة

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 10 جنيهات بداية التعاملات اليومية في السوق المحلية، في أسواق المال والبورصات العالمية عقب ارتفاعات متواصلة أمس الأربعاء.

وسجل عيار 24 في السوق المحلية 983 جنيهًا، مقابل 993 جنيهًا، بداية التعاملات أمس.

بينما سجّل عيار 21 قيمة 860 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 737 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.884 جنيه.

وقال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن التوقعات الفترة المقبلة تميل إلى الارتفاع، ليكون سيد الموقف، واصفا التراجع الحالى بالمؤقت.