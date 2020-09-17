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محمود مسلم

تباين أسعار العملات واليورو يتراجع قرشا

كتب:

جهاد الطويل
08:46 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
يورو

يورو

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، وhsbc".

فيما سجّل اليورو تراجعا بقيمة قرش في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.63 جنيه، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 5 قروش، وسجل 20.28 جنيه في "الأهلي المصري، وعودة".

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