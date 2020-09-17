تباين أسعار العملات واليورو يتراجع قرشا

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، وقطر الوطني".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، وhsbc".

فيما سجّل اليورو تراجعا بقيمة قرش في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.63 جنيه، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 5 قروش، وسجل 20.28 جنيه في "الأهلي المصري، وعودة".