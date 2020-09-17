الإقامة بالفندق.. المدرسة النووية بالضبعة تعلن حاجتها لمدير ووكيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الإعلان اشترط لشغل الوظيفة عدة شروط، منها أن مدير المدرسة يجري اختياره من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ، على الأقل ومر عليه عامان في الدرجة التخصصية، بينما وظيفة وكيل المدرسة النووية، يجري اختياره من بين شاغلي وظيفة معلم أول على الأقل ومر عليه عامان في الدرجة التخصصية.

كما يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، وعدم الحصول على جزاءات وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وتقديم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة حديثة، وأن يقدم صاحب الوظيفة مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها وما جرى تحقيقه من إنجازات في مجال الوظيفة السابقة مدعما بالمستندات.

وأضاف "النيلي" أن الطلبات تقدم باليد إلى إدارة التنسيق بالتعليم الفني في ديوان عام المديرية اعتباراً من اليوم، الخميس 17 سبتمبر ولمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.

وأشار إلى أن العاملين بالمدرسة النووية يتمتعون ببعض المزايا، منها الحصول على حافز إضافي والإقامة والإعاشة داخل المبنى الفندقي في المدرسة بالضبعة.