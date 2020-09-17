37 ألف إصابة جديد بكورونا في أمريكا.. ولا إصابات بعدوى محلية في الصين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 6 ملايين و630 ألفا و891 حالة على الأقل، عقب تسجيل 36 ألفا و782 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 196 ألفا و802 حالة، وذلك عقب تسجيل 977 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وتلقت تقارير عن 9 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و223 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنّ الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في في شنجهاي، وحالتين في شنشي، وواحدة في خنان وقوانجدونج ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2674 حالة غادر منها 2533 حالة المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة أنّ 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و448 شخصا، مشيرة إلى أنّ 6 آلاف و496 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 728 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنّه جرى أمس تسجيل 14 حالة جديدة دون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأنّ إجمالي الحالات دون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 354 حالة منها 353 حالة وافدة، وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4984 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 102 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 500 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4663 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و477 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.