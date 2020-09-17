على خطى الجزائر.. السودان يقطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية

فوجئ مشتركو خدمات الاتصالات في السودان، بقرار قطع خدمة الإنترنت لمدة 3 ساعات يوميا من 13 وحتى 24 سبتمبر، وهي فترة امتحانات الشهادة السودانية المؤهلة لدخول الجامعة والتي يتقدم لها أكثر من 540 ألف طالب وطالبة.

ونشرت جهات مجهولة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ما وصفتها بـ"ورقة امتحان مادة الكيمياء"، قبل 8 ساعات من الموعد المقرر للامتحان صباح الخميس.

كما أنّ إعلان السلطات السودانية قطع خدمة الإنترنت في عموم أنحاء البلاد خلال فترة الامتحانات، أثار تكهنات عن احتمال صحة تسريب بعض الأوراق عبر الشبكة العنكبوتية.

وتجرى امتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، بسبب الفيضانات التي اجتاحت 16 من ولايات البلاد الـ18، وأدت إلى تشريد 650 ألف مواطن، وقطعت عددا من الطرق الرئيسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدور فيها شكوك بشأن تأمين الامتحانات، ففي عام 2018، أقرت الحكومة السابقة بتسرب امتحان مادة الكيمياء أيضا، وجرى القبض على عدد من المتهمين وقتها.

يأتي هذا فيما تؤكد السلطات السودانية، اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات ومنع تسريبها.

ومن بين أهم الإجراءات طباعة الامتحان في مكان سري لا يسمح بالدخول إليه حتى لأفراد القوات النظامية، ولا يسمح لأي مشارك في وضع وطباعة الامتحان بالخروج من المباني التي تتم فيها طباعة الامتحانات إلا بعد نهاية آخر جلسة، كما يمنعون من استخدام الهواتف المحمولة.

وقوبل قرار قطع خدمة الإنترنت بانتقادات حادة من المستخدمين، وعدد من الهيئات المختصة.

وذكرت منظمة الشفافية السودانية، أنّ قطع الإنترنت خلال فترة الامتحان التي تبدأ عند الثامنة وتنتهي في الحادية عشرة صباحا، يكبد الكثير من المؤسسات والقطاعات التجارية والخدمية خسائر ضخمة.

وأعربت المنظمة عن تعجبها من سماح وزارة التربية والتعليم للممتحنين بدخول قاعات الامتحان بهواتفهم.

وفي العام 2018 صدم الجزائريون حين قطعت السلطات خدمة الإنترنت بحجة منع طلبة البكالوريا من الغش في الامتحانات، في البداية كذب كثيرون الخبر واعتبروه مجرد شائعة، لكنهم سرعان ما تأكدوا حين عزلت الجزائر عن العالم إلا بخطوط خاصة وبإمكانيات شبه ضئيلة، ما اضطر عدد منهم للاستعانة بكاسر الحظر "في بي آن"، فيما عدد كبير ظل مقطوعا عن العالم أم طيلة فترة امتحانات البكالوريا، كما أنّ قطع شبكة الإنترنت لمنع الغش في الامتحانات والمحافظة على مصداقية الشهادة الجزائرية.