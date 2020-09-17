بعد خروجها من دار الرعاية.. محطات في قضية فتاة التيك توك منة عبدالعزيز

احتلت وما زالت تحتل قضية فتاة التيك توك منة عبدالعزيز، اهتماما واسعا وخاصة رواد التواصل الاجتماعي، وذلك منذ انتشار فيديوهات تعرضها للاغتصاب والتعذيب على يد مازن إبراهيم وآخرين وحتى القبض عليهم وإيداعها في دور رعاية وتأهيل وحتى بعد خروجها أمس.

الجمعة 22 مايو.. منة عبدالعزيز فتاة التيك توك تنشر فيديوهات لها بأنها تعرضت للاغتصاب

البداية كانت على مواقع التواصل الاجتماعي عندما انتشر مقطع فيديو لـ منة عبد العزيز عبر تيك توك، حيث ظهرت في الفيديو بوجه متورم وكأنها تعرضت للضرب المبرح.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع منة عبد العزيز.

السبت 23 مايو.. هاشتاج "حق منة عبد العزيز"

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قصة منة عبدالعزيز فتاة التيك توك ودشنوا هاشتاج "حق منة عبدالعزيز لازم يرجع والقبض على مازن إبراهيم المغتصب"، بعد انتشار عدة فيديوهات تتهم فتاة التيك توك المتهم وآخرين باغتصابها وتعذيبها.

الاثنين 25 مايو.. القبض على مازن إبراهيم المتهم باغتصابها

القت قوات أمن الجيزة القبض على مازن إبراهيم، المتهم باغتصاب منة عبد العزيز، فتاة "التيك توك"، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو تدعي فيه الفتاة اغتصابها وتعدي أحد الأشخاص عليها، بالاتفاق مع آخرين، ثم إجبارها على التصوير في أوضاع مخلة واغتصابها.

الأربعاء 27 مايو.. القبض على منة عبدالعزيز فتاة التيك توك

ألقت مباحث الجيزة بالتنسيق مع شرطة الآداب في دائرة قسم شرطة الطالبية، القبض على منة عبدالعزيز، فتاة "التيك توك" وذلك بعدما ظهرت في مقطع فيديو، ادعت اغتصابها والتعدي عليها بالضرب من قبل صديقها مازن، وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضها على النيابة العامة.

السبت 30 مايو.. منة عبدالعزيز تعرض على الطب الشرعي

وقال تقرير الطب الشرعي إن المذكورة "ثيِّب" وتعرضت لمواقعة جنسية، منذ فترة زمنية يتعذر علينا تحديدها على وجه الدقة.

والإصابة المشاهدة والموصوفة بالعين اليسرى، هي ناتجة عن مصادمة بجسم صلب راض، والإصابة المشاهدة والموصوفة، هي إصابة احتكاكية بجسم صلب خشن السطح.

الثلاثاء 9 يونيو.. النائب العام يأمر بإيداع منة عبدالعزيز أحد مراكز حماية المرأة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإيداع المتهمة آية وشهرتها منة عبد العزيز، أحد المراكز المخصصة لاستضافة وحماية المرأة المعنفة وإدخالها ببرامج تأهيلية لإصلاحها، بدلًا من الحبس الاحتياطي.

الأحد 19 يوليو.. تجديد حبس المتهمين باغتصاب منة عبد العزيز

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في قضية فتاة الـ"تيك توك" منة عبد العزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

الأحد 26 يوليو.. النائب العام يحيل المتهمين الـ6 باغتصاب منة عبدالعزيز للمحاكمة

أمر النائب العام بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز بالتحايل والإكراه، واتهام الآخرين بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

الخميس 17 سبتمبر.. إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد فترة إعادة تأهيل

أخلت النيابة العامة سبيل منة عبدالعزيز، فتاة "التيك توك" التي كانت مودعة داخل إحدى دور الرعاية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، حيث تم إنهاء إجراءات الإفراج عنها من قسم شرطة الطالبية.